Игорь Смольников: "Матч с "Маккаби" стал самым запоминающимся в карьере"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников подчеркнул, что матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Маккаби" (4:3) стоит особняком в его карьере. По словам россиянина, он еще никогда не отыгрывался после счета 0:3.

- Я думаю, что с каждым днем и с каждой игрой у нас получается все лучше взаимодействовать друг с другом, - приводит "Радио Зенит" слова Смольникова. - Нам, конечно, нужно еще немного времени. Тем более, что это только начало сезона. Самое главное - выигрывать.

- При Андре Виллаш-Боаше вся игра шла на Халка и Дзюбу. Не скучали на поле из-за такой тактики?

- Нет, скучать не приходилось. Разные игры были. А у Халка с Дзюбой был ударный сезон. Они забили много мячей и отдали друг другу множество голевых передач, поэтому больше внимания было им. В этом нет ничего особенного.

- "Зенит" проигрывал в кубке России "Тюмени". Нет ли теперь у команды страха перед клубами из низших лиг?

- Самое главное, сделать правильные выводы после игры. Никаких проблем с тем же "Тамбовом" нет.

- Какой матч вы можете назвать самым запоминающимся в карьере?

- Я думаю, игра с "Маккаби". У меня еще никогда не было такого, чтобы мы проигрывали 0:3 и вырвали победу за пятнадцать минут. Этот матч сейчас стоит особняком в моей карьере.