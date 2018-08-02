Игорь Смольников: "Дзюба сыграет за "Зенит", а не за "Арсенал". Нам будет проще"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников на пресс-конференции перед матчем 2-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" отметил, что находится в хорошем состоянии, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Как ваше физическое состояние? Вы полностью восстановились после чемпионата мира? - вопрос Смольникову.

- Первая игра показала, что состояние хорошее. Во время чемпионата мира мы тоже были готовы хорошо. Никаких проблем с этим нет.

- Сейчас будет попроще? Дзюба будет играть за "Зенит", а не за "Арсенал".

- Да, конечно. В прошлом сезоне мы плохо сыграли с "Арсеналом", а сейчас нужно сделать все для победы.

"Зенит" – "Арсенал": чемпионат России по футболу, 4 августа 2018, онлайн-трансляция в 16.30