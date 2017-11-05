Игорь Смольников: "Дай бог, чтобы после перерыва на матчи сборных "Зенит" начал побеждать"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников после матча 16-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) посетовал проблемы с реализацией. Также игрок обороны питерцев признался, что в команде переживают из-за серии без побед (пять матчей в чемпионате, четыре подряд – во всех турнирах).

– "Рубин" всегда действует агрессивно. Тем более, у них было два нападающих, – сказал Смольников в эфире программы "После футбола". – В первом тайме навязали борьбу, во втором они подсели и у нас были моменты. Жаль, что не использовали их.

– Вы знали, что по статистике "Рубин" проседает в концовках таймов?

– Лично я не знал. Думаю, мы пошли вперед – из-за этого они и просели. Особо не наблюдал этого в их предыдущих матчах.

– У вас был момент, чтобы забить. Опишите его.

– Обыграл игрока, но не получилось забить. Был хороший шанс помочь победить, но не получилось использовать его.

– Было ощущение, что во втором тайме было перестроение специально для вас, чтобы вы больше играли в атаке?

– Нет. Мы минут на 10 переключились на другую тактику. А так, как начинали игру в 4 защитника, так и продолжали ее. Просто где-то у "Рубина" не было сил прессинговать. Из-за этого появлялись свободные зоны.

– "Зенит" не может победить в четырех матчах подряд. Как это переживают в команде?

– Конечно, мы переживаем. Где-то недобираем очки. Что-то не получается, но мы работаем, чтобы исправить эту ситуацию. Дай бог, чтобы после перерыва на матчи сборных нам удалось забить, и мы начали побеждать.