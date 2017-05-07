Игорь Шевченко: "В матче с "Ростовом" судьба вернула нам должок"

Нападающий "Арсенала" Игорь Шевченко после матча 27-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (1:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Сам футболист вышел на поле во втором тайме. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.

– Сегодня в Туле, можно сказать, первый летний день, для обычных людей это хорошо, а вот футболистам в такой жаре играть не всегда приятно, – приводит официальный сайт клуба слова Шевченко. – Когда первый раз после холодной погоды выходишь на солнышко, тяжело дышится. Во втором тайме мы в большей степени оборонялись, так что для нападающего в такую игру попасть довольно непросто.

– Как-то отразилось на игре то обстоятельство, что предыдущий матч в Уфе прошел на искусственном поле?

– Мы попали в очень сложный график, в котором еще не были. С учетом матча против "Уфы" за неделю провели три встречи. Возможно, во встрече с уфимцами нам не хватило свежести. При равной игре в концовке пропустили нелепый гол, удача отвернулась от нас. Сегодня была обратная ситуация. Судьба вернула нам должок, отдельно отмечу игру Владимира Габулова, который вытащил два "мертвых" мяча.

– Матч с "Ростовом" один из самых эмоциональных в весенней части чемпионата?

– Думаю, матчи с "Крыльями" и "Ростовом" одинаковы по эмоциям и накалу. В них, по сути, решалась наша судьба. Рады, что удалось добиться архиважных побед.

– После этой победы "Арсенал" вернулся в гонку за выживание?

– Если бы сегодня не победили, то решить поставленную задачу было бы практически невозможно. Теперь мы хозяева положения и можем не смотреть на конкурентов. Нужно побеждать в оставшихся играх, чтобы остаться в премьер-лиге.

– Видеоролик, который вам показали перед матчем, помог?

– Безусловно. Увидеть в кадре пожелания своего сына, туляков, прочувствовать всю их поддержку, это дорогого стоит. Огромное им спасибо за ту поддержку, которую мы получаем в каждой игре. Хочу поздравить наших ветеранов с грядущим праздником Победы и пожелать крепкого здоровья. Огромное всем спасибо!