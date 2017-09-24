Игорь Шалимов: "Зенит" - фаворит в гонке за чемпионство"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 11-го тура рассказал о том, что его команда будет идти от игры к игре. По его словам, сине-бело-голубые - фавориты в чемпионской гонке.



- Можно ли остановить "Зенит" в чемпионской гонке?



- Он фаворит. Мы смотрим все игры премьер-лиги. Единственное, "Зениту" может помешать игра на 2 фронта, но по составу у него квалифицированная команда. Еще много играть, никто не скажет, насколько футболисты готовы держать бремя первого места. Мне кажется, "Зенит" - один из фаворитов. Повторюсь, еще долго играть, и "Зенит" еще будет терять очки, но кто за ним будет идти, эта группа из 4-5 команд - вопрос.



- Можно ли сказать, что у "Краснодара" есть шансы на призовое место?



- Мы не будем ни на что замахиваться, идем от игры к игре. Столкнулись с тем, что после победы все хорошо, после поражения - все плохо. Надо уйти от такого состояния. Дальше не смотрим. Мы играем и хотим побеждать. (Екатерина ПОТАПОВА)