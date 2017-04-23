Игорь Шалимов: "Замена Перейры? Были им недовольны"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Арсеналом" (2:0) в матче 24-го тура заявил, что удовлетворен игрой своей команды. Также он выразил поддержку судьям, подчеркнув, что на них итак оказывается огромное давление.

– Тяжелая победа, – отметил Шалимов. – В первом тайме мы сыграли не так агрессивно, но это связано с тем, что мы готовились к другом. "Арсенал" играл по другой схеме, потому у них был простор, они много контратаковали. Но в перерыве мы все поправили – забили быстрый гол сразу. Но так как мы играем, это очень тяжелый компонент – владение мячом. Знаем, что делать при потере мяча, но не всегда получается это. Победой удовлетворены, это в концовке чемпионата самое важное. Разберем игру и пойдем вперед.

– К чему готовились, чем удивил "Арсенал"?

– Не удивил. В большинстве моментов играли в 2 нападающих, 3 полузащитника. Мы готовились к 2 опорникам и 3 нападающим, тут надо было разобраться.

– Замена Перейры – были им недовольны?

– Были недовольны. Ну и Подберезкин набирает форму, нам нужна ротация. Игроки об этом знают. (Екатерина ПОТАПОВА)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Арсенал"