Игорь Шалимов: "Задача "Краснодара" – побеждать в каждом матче"

Утвержденный сегодня главный тренером "Краснодара" специалист прокомментировал решение клуба.

– В плане рабочего процесса ничего не поменялось, – говорит Шалимов. – Все это время, пока исполнял обязанности, чувствовал себя как главный тренер. Предполагал, что утверждение, скорее всего, произойдет, результаты говорили сами за себя. Команда знала, что делать, мы улучшали игру, двигались вперед.

– Какие вам поставлены задачи?

– В таком клубе, как “Краснодар", они очевидны. Это победа в каждом матче. В то же время что, допустим, должно поменяться внутри клуба при постановке задачи в чемпионате – попасть в Лигу чемпионов или занять первое место? Выделять бюджет на определенного рода деятельность? Такого в "Краснодаре" нет и не будет.

Главное – победить сегодня, восстановиться и выиграть следующий матч. Остальное мне кажется смешным. "Краснодар" клуб молодой, не "Барселона", у нас пока нет трофеев. Когда "Барса", "Реал", "Юве" или "Бавария" говорят о задачах по выигрышу трофея, мне все понятно. Мы же должны идти от матча к матчу.

Хотелось бы обратиться к болельщикам. Команда переезжает на новую арену, в следующем туре будем играть уже там. Матч с "Ростовом" проходил в тяжелых условиях, играли в ливень, но на трибунах – 10 тысяч людей, которым мы подарили позитивные эмоции. С "Ниццей" вышли в ливень – и тоже больше 10 тысяч! Для болельщика футбол – это эмоции, и наша жизнь, к сожалению, устроена так, что либо все ровно, либо все больше негатива. А мы как команда сделаем все, чтобы эмоции были положительными. И где получать эмоции – на стадионе "Кубань" без козырька, под дождем, или на лучшей арене в Европе? Cергей Галицкий, построив новый дом для "Краснодара", дает шанс на позитивные эмоции в комфортной обстановке.

Кроме того, хотел бы высказаться о том, что городу необходимо дерби. Мы ждем "Кубань" в премьер-лиге, новый стадион заслуживает такого матча. Это как "Лацио" – "Рома", когда после победы одной из команд в чемпионате болельщики другой уезжают из города, потому что над ними все потешаются. Это для них – конец света! Жизнь города строится вокруг двух команд. Мне, поигравшему в Италии, хочется такое увидеть в Краснодаре. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, Шалимов вощглавил "Краснодар" 13 сентября после отставки Олега Кононова. Под руководством Шалимова "быки" провели шесть матчей в чемипонате России, Лиге Европы и Кубке России, одержали пять побед и один раз сыграли вничью.