Игорь Шалимов: "Я не вижу команд, которые были бы сильнее "Краснодара" по составу"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы в матче 16-го тура чемпионата России против "Тосно" (3:1) отметил, что после пропущенного гола было сложно выравнивать игру. По его словам, в атаке тосненцев играют качественные форварды.
– Получать быстрый гол в самом начале матча всегда неприятно, - сказал Шалимов. - Как показывает практика, потом очень сложно выравнивать игру. "Тосно" забил нам после длинного заброса и скидки головой – мы готовились к этому, но у соперника впереди играют очень качественные нападающие, с которыми защитники не смогли справиться. Забив, они продолжили создавать опасность у наших ворот, несколько раз мог отличиться Мирзов, но нам удалось отбиться, взять под контроль центр поля, забить три мяча. Во втором тайме ребята играли уже по счету, не форсировали и меньше шли вперед. Я доволен игрой и результатом.
– Какие сложности вы испытываете в процессе построения командной игры?
– Мы стараемся играть в короткий и средний пас, тренируем позиционные атаки. В такой футбол довольно сложно играть – в каждой команде есть быстрые нападающие, способные убежать в контратаку и доставить нам неприятности. Мы работаем над тем, чтобы снизить подобные риски, чтобы на равных играть с командами, которые сильнее нас по составу. Хотя, если честно, я не вижу таких команд. Ребята молодцы, смогли прервать затянувшуюся серию неудач – четыре поражения подряд. На паузу в чемпионате уходим в приподнятом настроении.
– Вы уже дважды встречались с "Тосно" в чемпионате. Команда Дмитрия Парфенова прогрессирует?
– Да, безусловно, прогресс очевиден. "Тосно" стартовал в чемпионате с четырех поражений – думаю, это связано с тем, что в ФНЛ они играли первым номером, а здесь пришлось перестраиваться. Но им это удалось, видно, что это серьезная команда, с грамотной обороной и с отличными нападающими, которые доставляют соперникам много проблем. (Егор БЫЧКОВ)
werder63
Да нет равных шалимовцам))))) Сам СКА ХБ и тосно побеждены)))) ПСЖ задрожал))) От смеха)))
20:29
Tribunal Z
Ещё один демагог, а я не вижу в Краснодаре никого, может кроме Смолова и Мамаева кто может в РФПЛ играть. Просто пустослов этот Шалимов, я на месте Галицкого давно бы тренера поменял.
20:23
Askido
Спамэн, с прошлогодним и как минимум ещё 25 лет без титулов))) пока последний шарф спартаковской моль не съест))
20:12
Эугенио
Письмо писать было легче?
20:11
Эугенио
Тренировать, это тебе не письма писать, Игорек. С таким составом нужно быть чемпионом, а не проваливать игры.
20:10
shpasic
просто он не смотрит на другие команды.
20:10
SpaMan
Говорят следующая игра с чемпионом
20:02
biggp1
тогда грош цена тебе ,как тренеру,если с самым сильным составом даже в тройку войти не можешь
19:58
old grumbler
Ну тогда возникает только один простой вопрос? Почему Краснодар находится так низко в таблице?????????????
19:57
Askido
Пока неуместно делать такие заявления, надо в следующем туре выиграть для начало
19:57
цска 19781978
Спартаковец ,что ли по натуре?
19:54