Игорь Шалимов: "Вылет из Лиги Европы разгрузил календарь? Лучше из Лиги Европы не вылетать"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов выразил надежду, что Павел Мамаев и Федор Смолов смогут проявить себя в матче 21-го тура чемпионата России против "Ростова". Мамаев сыграет в стартовом составе кубанцев впервые с октября.

- Мамаев со Смоловым давно вместе не играли, - сказал Шалимов в эфире канала "Наш футбол". - Сейчас физически все в порядке, но это нужно показать в игре. Не скажу, что мы испытываем оптимизм. Мы очень рады, но покажет все игра.

- За счет чего "Краснодар" попытается обыграть "Ростов"?

- Будем играть в свою игру. Мы знаем, как действовать при схемах 5-3-2, 4-4-2, 4-3-3...

- Вылет из Лиги Европы разгрузил календарь, но не стал ли отягощающим психологически?

- Посмотрим. Но лучше из Лиги Европы не вылетать.

Трансляция матча "Ростов" - "Краснодар"