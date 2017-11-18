Игорь Шалимов: "Вряд ли Мамаев сыграет в 2017 году"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 17-го тура чемпионата России против"Спартака" (1:4) отметил, что соперник не удивил его тренерский штаб. Также специалист заявил, что полузащитник Павел Мамаев из-за травмы, скорее всего, пропустит остаток 2017 года.

– "Спартак" вас не удивил?

– Да не удивил. По этой схеме играют против нас третий матч. Все по составу сразу стало понятно. Удивило, что люди не теряют мячей. Брака почти нет. За все цепляются. А когда отдавали – мы отдавали обратно. Что удивляет – почему что мы не сохраняем мячи.

– Когда вернется Павел Мамаев?

– Вряд ли мы его увидим в оставшихся трех играх. (Александр МУЙЖНЕК)

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"