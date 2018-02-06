Игорь Шалимов: "Вопрос по Шатову решился. Он прилетает завтра"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подтвердил, что в среду к команде присоединится полузащитник Олег Шатов. Как ранее сообщал "СЭ", 27-летний хавбек "Зенита" переходит в кубанский клуб на правах аренды с правом последующего выкупа. Все цифры сделки - здесь.

– Вот-вот в команде появится Шатов. Как будете его использовать, уже понимаете? - вопрос Шалимову после матча против "Стремгодсета" (2:1) на сборе в Марбелье.

– Пока нет. Нужно поговорить. Узнать, в каком он состоянии. А он должен понять, как мы играем.

– То есть вы даже по телефону не общались?

– Нет еще. Только сегодня все окончательно решилось. Завтра он прилетает.

– Для "Краснодара" это серьезное усиление?

– Давайте об этом пока не будем. Мы сейчас на сборах, нам нужно их пройти. А дальше чемпионат покажет. (Филипп ПАПЕНКОВ)

"Краснодар" ждет Шатова в среду