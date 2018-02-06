Игорь Шалимов: "Вопрос по Шатову решился. Он прилетает завтра"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подтвердил, что в среду к команде присоединится полузащитник Олег Шатов. Как ранее сообщал "СЭ", 27-летний хавбек "Зенита" переходит в кубанский клуб на правах аренды с правом последующего выкупа. Все цифры сделки - здесь.
– Вот-вот в команде появится Шатов. Как будете его использовать, уже понимаете? - вопрос Шалимову после матча против "Стремгодсета" (2:1) на сборе в Марбелье.
– Пока нет. Нужно поговорить. Узнать, в каком он состоянии. А он должен понять, как мы играем.
– То есть вы даже по телефону не общались?
– Нет еще. Только сегодня все окончательно решилось. Завтра он прилетает.
– Для "Краснодара" это серьезное усиление?
– Давайте об этом пока не будем. Мы сейчас на сборах, нам нужно их пройти. А дальше чемпионат покажет. (Филипп ПАПЕНКОВ)
К.Б.Ын
shpasic хорошо, если покажут. плохо, что ни при Луческу, ни при Манчини не показывали. 21:57--------- Ты уникальный пацан. Мне просто интересно, ты веришь в то , что пишешь ? )
22:07
shpasic
хорошо, если покажут. плохо, что ни при Луческу, ни при Манчини не показывали.
21:57
К.Б.Ын
Vedi, ну харе сказки плести. Я хоть и не фанат Зинаиды и то одобряю сплав этих игрунов к едрене фене )
21:50
Vedi
Вот будет познавательно и интересно если Шатов заиграет в Краснодаре и в сборную попадёт . Как будет выглядеть менеджмент Зенита и Манчини , а потом ещё и Дзюбиньо докажет что он гораздо сильней Заболотного - хотя это и так все понимают кроме итальянского гламура и иже с ним .
21:42
К.Б.Ын
Шалимов, зачем те это чучело ?
21:25
Lars Berger
"А он должен понять, как мы играем". И рассказать нам самим...)
21:12