20:40 | Футбол — РФПЛ

Игорь Шалимов: "Вопрос по Шатову решился. Он прилетает завтра"

Игорь ШАЛИМОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Игорь ШАЛИМОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подтвердил, что в среду к команде присоединится полузащитник Олег Шатов. Как ранее сообщал "СЭ", 27-летний хавбек "Зенита" переходит в кубанский клуб на правах аренды с правом последующего выкупа. Все цифры сделки - здесь.

 
Олег ШАТОВ.Шатов - в "Краснодаре"!

– Вот-вот в команде появится Шатов. Как будете его использовать, уже понимаете? - вопрос Шалимову после матча против "Стремгодсета" (2:1) на сборе в Марбелье.

– Пока нет. Нужно поговорить. Узнать, в каком он состоянии. А он должен понять, как мы играем.

– То есть вы даже по телефону не общались?

– Нет еще. Только сегодня все окончательно решилось. Завтра он прилетает.

– Для "Краснодара" это серьезное усиление?

– Давайте об этом пока не будем. Мы сейчас на сборах, нам нужно их пройти. А дальше чемпионат покажет. (Филипп ПАПЕНКОВ)

"Краснодар" ждет Шатова в среду

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КОММЕНТАРИИ (6)
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К.Б.Ын

shpasic хорошо, если покажут. плохо, что ни при Луческу, ни при Манчини не показывали. 21:57--------- Ты уникальный пацан. Мне просто интересно, ты веришь в то , что пишешь ? )

22:07

shpasic

хорошо, если покажут. плохо, что ни при Луческу, ни при Манчини не показывали.

21:57

К.Б.Ын

Vedi, ну харе сказки плести. Я хоть и не фанат Зинаиды и то одобряю сплав этих игрунов к едрене фене )

21:50

Vedi

Вот будет познавательно и интересно если Шатов заиграет в Краснодаре и в сборную попадёт . Как будет выглядеть менеджмент Зенита и Манчини , а потом ещё и Дзюбиньо докажет что он гораздо сильней Заболотного - хотя это и так все понимают кроме итальянского гламура и иже с ним .

21:42

К.Б.Ын

Шалимов, зачем те это чучело ?

21:25

Lars Berger

"А он должен понять, как мы играем". И рассказать нам самим...)

21:12