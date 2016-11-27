18:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Шалимов: "В Лиге Европы "Краснодару" было сложнее, чем "Зениту"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча 15-го тура премьер-лиги с "Зенитом" отметил, что команда переключилась с Лиги Европы, где провела в четверг матч с "Зальцбургом" (1:1). Отметим, что "Зенит" также проводил игру в Лиге Европы – с "Маккаби" из Тель-Авива (2:0).

– Успели перестроиться, – заявил в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – В Лиге Европы нам нужнее был результат, чем "Зениту", поэтому было тяжелее. Но мы привыкли. В таком режиме игр давно находимся. Лигу Европы уже забыли и перестроились.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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