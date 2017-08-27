Игорь Шалимов: "В какой-то мере плюс, что мы вылетели из Лиги Европы"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Динамо" (2:0) в матче 8-го тура премьер-лиги заявил, что команда была очень расстроена вылетом из Лиги Европы, однако в этом есть и позитив, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Специалист добавил, что сейчас "быки" показывают ту игру, которую он хочет видеть.

Напомним, что "Краснодар" проиграл "Црвене Звезде" в 4-м отборочном раунде Лиги Европы. Первая встреча закончилась домашней победой "быков" со счетом 3:2, а ответная - поражением со счетом 1:2.



– Неплохая игра с нашей стороны, контролировали мяч, создавали моменты, пропустили немного контратак, которые были не опасны, – подчеркнул Шалимов. – Манера игры "Динамо" характерна для наших соперников. Довольны в какой-то степени и качеством игры, и тем, что закончился этот период, когда играли через два дня на третий. Свежести не хватало, люди просили замену, потому что не выдерживали темп. Но ребята сейчас отдохнут, "сборники" уедут.



– Это та игра, которую вы хотите видеть?



– Да, это то, к чему мы стремимся, но играть должны еще быстрее, создавать больше моментов, использовать фланги, открываться. Это все, что нам предстоит наработать. Я думаю, это в какой-то мере для нас плюс, что мы не прошли дальше в Лиге Европы. Но так получилось.



– Как пережили неудачу в Лиге Европы?



– Пережили? Ну... грустить долго времени нет. Были, конечно, расстроены, но еще раз скажу, надо смотреть вперед. Уроки? Сейчас про них говорить смысла нет. Надо попасть в еврокубки, а потом рассуждать.

Трансляция матча "Краснодар" - "Динамо"