Игорь Шалимов: "Усталость перед игрой с "Локомотивом" - не проблема"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что усталость не будет проблемой в этой встрече. По словам наставника, это вопрос психологии.

– Готовились как обычно. После игры с "Сельтой" надо было восстановиться, что мы и сделали, – отметил Шалимов перед матчем. – Усталость? Не думаю, что это проблема. Мы уже второй матч играем в режиме через три дня на четвертый. Тут вопрос психологии. Если начнешь настраивать себя, что устал или утомился, то так и может получиться. Если же настраиваешь себя по-другому, то все будет нормально. Глядя на команду, усталости не заметил.

Подобные проблемы могут появиться дальше, когда будем играть через два дня на третий. Что касается состава, то он боевой. Все, в том числе и те, кто на скамейке запасных, готовы на сто процентов.