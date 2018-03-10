Игорь Шалимов: "Успешный сезон для "Краснодара"? Быть выше, чем в прошлом году"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 22-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) отметил, что не собирался по ходу встречи упрощать игру своей команды. Специалист также добавил, что сезон можно будет признать успешным, если "быки" займут место выше, чем в прошлом году

– Учитывая погодные условия, может, стоило упростить игру "Краснодара"? Или для вас это неприемлемо?

– Неприемлемо. Это глупое действие. Оно может выглядеть разумно, если ты проигрываешь. Да, в некоторых встречах мы упрощали тактику, и в матче с "Уралом" таким образом сравняли счет. А так это не футбол – долбить вперед, бороться за подбор. Это не наша игра. Мы можем в концовке встречи отправить в штрафную защитника, но это не наша игра.

– Какой результат для вас будет считаться удачным по итогам сезона?

– Быть выше, чем в прошлом сезоне. (Павел ГУРЕВИЧ)