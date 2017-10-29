Игорь Шалимов: "Усиление? Мы пока об этом не думаем"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "СКА-Хабаровск" (4:1) в матче 15-го тура чемпионата России заявил, что в серии из четырех поражений у его команды не было безобразных игр. В первом круге "быки" потерпели пять поражений подряд, четыре из них – подряд.
Отметим, во встрече с дальневосточниками "Краснодар" не только одержал крупную победу над дальневосточниками, но и прервал безголевую серию, которая длилась 382 минуты.
– Не кажется ли вам, что вы чересчур просто реабилитируете команду за 5 бездарных поражений?
– Со "СКА-Хабаровск" все сыграли, кроме нас, до этого тура. Команда билась. Мы разбирали не кризис, а конкретные игры, и мы видели, что они были равные, совсем безобразных матчей у нас не было. Кубок – отдельная история. Мы пропустили со стандартов, и сильно об этом задумались. Два гола с рикошета. Это другие игры. Есть ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Локомотив", и мы им проиграли. Понятно, был тяжелый период. У нас было 5 поражений в первом круге, и 4 попали один за одним. Я не чувствовал кризиса. Мы разговаривали друг с другом. Так сложилось. Впереди второй круг, хочется найти позитив. Это важно.
– Вы сейчас поняли, что происходит с травмами игроков?
– Пока нет. Травмы крестообразных связок у Окриашвили... он поставил так ногу, ничего не поделаешь. Еще Мартынович. Но сейчас все стало заметно лучше.
– Рассчитываете ли вы на Страндберга? Где он сейчас вообще?
– Он восстанавливается. У него были две тяжелые операции одна за одной. Мы его видим на базе каждый день. Когда вернется – не знаем.
– Усиление будет?
– Нет пока. У нас есть обойма игроков. Мы пока об этом не думаем. (Екатерина ПОТАПОВА)