Игорь Шалимов: "У "Зенита" нет кризиса, но "Рубину" он проиграл заслуженно"

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов считает поражение "Зенита" от "Рубина" со счетом 1:2 заслуженным.

"Я думаю, что "Зенит" абсолютно заслуженно проиграл последний матч с "Рубином". Да, у подопечных Семака владение мячом было больше, но команды Бердыева всегда так играют. Если они повели, то забить им очень сложно. "Рубин" забил второй гол, а "Зенит" практически ничего не создал, кроме пенальти и дальних ударов. А ему нужно было подключать скоростных игроков на флангах, чтобы те делали прострелы и подачи, быстрые розыгрыши через середину. Хозяева должны были зарабатывать штрафные, а этого ни разу не было сделано. Не могу сказать, что "Зенит" в кризисе, но "Рубин" заслуженно победил. В тех играх, в которых "Зенит" уступил, у него были проблемы с позиционной атакой. Часто сине-бело-голубые спасали матчи, играя навалом, у них выходил на замену Заболотный. Во втором матче с минским "Динамо" все игроки с самого начала встречи пошли вперед. Начались длинные передачи и подборы, и "Зенит" растоптал эту команду", - сказал Шалимов в эфире "России-24".