Игорь Шалимов: "У ворот "Краснодара" было слишком много остроты"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после гостевого матча 21-го тура премьер-лиги против "Ростова" (0:0) подчеркнул, что результат этой встречи закономерный.

- Тяжелый выезд. Всегда тяжелый, - сказал Шалимов. - Могли и выиграть, и проиграть, в итоге сыграли вничью. Наверное, результат удовлетворительный - по этой игре. Единственно, что первые моменты были у нас, могли преимущество получить. Но в целом, моментов было достаточно и у них и у нас, закономерный результат.

- Чем довольны, чем недовольны?

- Недовольны моментами у своих ворот, и тем, как мы их получили. Мы все эти аспекты разбирали, показывали, как "Ростов" организует атаки, как играет в подборе, но все равно у наших ворот было слишком много остроты. Еще недовольны, что не забили с такими моментами. С аутов много теряли, и даже получили момент опасный. Но и положительных моментов было достаточно. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)