Игорь Шалимов: "У меня нормальные отношения со Слуцким"

И.о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов, отвечая на вопрос о предстоящей встрече 8-го тура чемпионата России против ЦСКА, подчеркнул, что у него нормальные отношения с наставником армейцев Леонидом Слуцким. Специалист отметил, что у "быков" нет комплекса перед столичным клубом.

– "Краснодару" предстоит встретиться с ЦСКА в ближайшем туре. Почти дерби, учитывая ваши непростые отношения с Леонидом Слуцким и комплекс "быков" перед армейцами.

– У меня нормальные отношения со Слуцким.

– Просто вспомнил историю "Уралана" начала нулевых.

– А я вспомню народную мудрость о том, что футбол – это то, что есть сегодня и чуть-чуть завтра. Вчера в футболе нет.

– И комплекс перед ЦСКА, который "Краснодар" побеждает нечасто – тоже вчерашний день?

– Ни у меня, ни у команды нет никакого комплекса. Забудьте про "вчера".

– Знали, что Слуцкий выделял ваши колонки в "СЭ" по ходу Euro-2016?

– Да. Я понял, что мои догадки в колонке совпали с тем, что он хотел увидеть, к примеру, в матче с Англией. Я сделал комплименты Кокорину и Смолову, которые выполнили установку. Но это не значит, что с той установкой согласен. (Сергей ЕГОРОВ)