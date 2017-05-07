Игорь Шалимов: "У "Краснодара" не было остроты с флангов"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 27-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:1) отметил, что команда не смогла использовать фланговую игру. По его словам, именно поэтому "быки" не смогли создать много моментов.

- Играли в свою игру, старались больше использовать фланги, чем делаем это обычно, - заявил Шалимов на послематчевой пресс-конференции. - Соперник играет в четыре защитника, и в центре поля у них сосредоточено много игроков. С флангов остроты не было никакой. Моментов у нас было не так много. Не скажу, что пропустили много атак, но их высокий нападающий хорошо цеплялся за мячи. Соответственно, они эти мячи сохраняли. Гол пропустили со стандарта. Ну что сказать. Расстроены. Не довольны ни качеством игры, ни результатом.

Трансляция матча "Оренбург" - "Краснодар"