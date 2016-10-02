Игорь Шалимов: "У "Краснодара" каждый игрок знает свою позицию"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) отметил, что перерыв в премьер-лиге пойдет команде на пользу. Перерыв будет связан с играми национальных сборных.

– Мы довольны результатом. Были как моменты положительные, так и моменты отрицательные. Идеальных игр не бывает, можно было бы и сыграть лучше, - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Ари? Он смотрелся хорошо, но надо стараться терять меньше мячей в центре поля. У "Краснодара" каждый игрок знает свою позицию. Не должно быть проблем, когда новый футболист выходит на поле и не знает, что ему делать. Сейчас будет перерыв и он пойдет "Краснодару" на пользу. Футболисты очень устали и надо восстанавливать силы. Ждем травмированных.