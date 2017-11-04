Игорь Шалимов: "Тосно" адаптировался к премьер-лиге и прибавил уверенности"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча 16-го тура чемпионат России против "Тосно" отметил, что соперник стал более уверенным в своих силах по сравнению с предыдущим поединком. Кубанцы в первом круге одолели "Тосно" со счетом 2:0.

- Последнюю игру мы провели хорошо, - сказал Шалимов в эфире канала "Наш футбол". - Сейчс играем раз в неделю. Если проблем по позициям нет, то футболисты могут восстановиться за этот срок. Потому оставили этот же состав.

- В первом круге вы успешно сыграли с "Тосно", насколько поменялась их игра за это время?

- Они прибавили уверенности. Команда пришла из ФНЛ, ей нужно было адаптироваться к новым условиям - приходится больше обороняться?

Матч "Тосно" - "Краснодар" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.