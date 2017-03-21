Игорь Шалимов: "Такой рецидив, как у Мамаева, вижу первый раз"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" ответил на актуальные вопросы по игре и результатам команды по ходу весеннего отрезка сезона. Он подчеркнул, что полузащитника Павла Мамаева, восстановившегося после травмы, нельзя ставить на весь матч.

– Мамаев восстанавливался около полугода. С чем это связано?

– C двумя рецидивами – такое вижу в первый раз. Павел долго лечился, чтобы набрать форму, требуется время. Нельзя его сразу ставить на весь матч. Сейчас две недели паузы, дальше примем решение. Мы консультировались с нашими медиками – думали о том, сколько Мамаев выдержит, что с ногой может произойти на 60 – 70-й минуте. Плюс понимали, что в первом тайме соперник свежее, играть сложнее. Поэтому приняли решение подпускать постепенно, во втором тайме – сначала 15 минут, потом на больший срок. Важно, что Мамаев усиливает игру. И в физическом плане его ничего не беспокоит.(Сергей ЕГОРОВ)

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