Игорь Шалимов: "Такие матчи надо намного увереннее выигрывать"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 23-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) остался недоволен игрой команды в обороне. По словам наставника, такие встречи нужно более уверенно доводить до победы. Напомним, что на 77-й минуте встречи из-за травмы был заменен вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк.

– За счет чего выиграли? Во-первых, за счет гола: мы забили, а они нет, – отметил Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Старались показывать свою игру – контролировать мяч, проводить быстрые атаки и создавать моменты. Конечно, нельзя было пропускать быстрые контратаки соперника. В этом смысле не все получилось в обороне. Было много моментов. Такие матчи надо намного увереннее выигрывать.

Что с Крицюком? Сейчас посмотрим. Сложно сказать.