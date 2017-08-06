22:16 6 августа | Футбол — РФПЛ

Игорь Шалимов: "Такие игры, как с "Уралом", превращаются в мучения"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 4-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что его подопечные совершили грубую ошибку в эпизоде с пропущенным мячом. Специалист подчеркнул, что "быки" не будут менять свою философию игры.

– Мы пропустили гол со стандарта, и в этом эпизоде ошиблось достаточно большое количество наших игроков... Будем разбираться, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Дальше стало тяжелее взламывать оборону соперника. Мы старались, создавали моменты-полумоменты, и в концовке дожали.

Такие матчи превращаются в мучения, против нас многие команды так играют. Тем не менее, мы свой стиль менять не будем. Садиться на своей половине поля – не для нас, будем играть в атаку. Это сложные игры, потому что одни атакуют, другие строят оборону и контратакуют. Но это наша участь, менять мы ничего не будем.

Трансляция матча "Краснодар" – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ntsg62

TooM!!Согласен, надо уметь играть против такой команды!!!Учитесь...

22:56 6 августа

TooM

Шалимов не для Краснодара, какая философия игры? просто бардак во всех линиях, все спонтанно, меняйте тренера.

22:48 6 августа

Adios Amigos R...

3абили с левого пеналя, чмошники, так что молчите...

22:32 6 августа

irfa23

Единственное светлое пятно в игре команды- молодой Сулейманов...

22:30 6 августа

irfa23

А при такой обороне соперника не судьба тренировать удары из за штрафной??

22:28 6 августа