Игорь Шалимов: "Такие игры, как с "Уралом", превращаются в мучения"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 4-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что его подопечные совершили грубую ошибку в эпизоде с пропущенным мячом. Специалист подчеркнул, что "быки" не будут менять свою философию игры.

– Мы пропустили гол со стандарта, и в этом эпизоде ошиблось достаточно большое количество наших игроков... Будем разбираться, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Дальше стало тяжелее взламывать оборону соперника. Мы старались, создавали моменты-полумоменты, и в концовке дожали.

Такие матчи превращаются в мучения, против нас многие команды так играют. Тем не менее, мы свой стиль менять не будем. Садиться на своей половине поля – не для нас, будем играть в атаку. Это сложные игры, потому что одни атакуют, другие строят оборону и контратакуют. Но это наша участь, менять мы ничего не будем.

Трансляция матча "Краснодар" – "Урал"