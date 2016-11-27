Игорь Шалимов: "Такая победа над "Зенитом" - чудо"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России назвал этот результат чудом. "Быки" пропустили на 86-й минуте встречи, однако за оставшееся время смогли забить два мяча. Решающий гол на 90+4-й минуте ударом через себя забил полузащитник Торнике Окриашвили.

– Мы "Ростов" также обыграли. Была такая же игра, – отметил Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Думал, такого больше не будет. Но это случилось. Не знаю, о чем это говорит. В целом игра равная. "Зенит" – команда высокого уровня. Мы готовились к тому, чтобы действовать внимательно при игре один в один. Футболисты соперника обладают хорошим дриблингом. С этим мы справились. При этом придерживались своей игры. Старались быстро действовать в середине поля и на контратаках. Это тоже получилось.

Такая победа – чудо, наверное. "Зенит" упустил победу. Почему так получилось? Соперник пусть смотрит на себя, а мы будем наслаждаться этой победой.

- Думали, что это может быть вашим первым поражением в премьер-лиге?

- Лично я о поражении не думал после того, как нам забили. Был занят исключительно происходящим на поле. Все смотрели игру. Вся лавка давала дополнительную энергетику игрокам. О первом поражении мыслей не было.

- Почему Крицюк не смог выйти на поле?

- Что касается замены Крицюка, то других вариантов не было. Он перед игрой себя плохо чувствовал и вчера тоже.

– Ожидали от Окриашвили такого гола?

– Грузинские футболисты всегда техничные. Как раз от них можно такого ожидать. Он и на тренировках делал подобное, правда, так не попадал.

– Вы поднялись на третье место…

– Приятно закончить первый круг на треьем месте, но отрыв небольшой. Любая неудача тебя опустит. Подняться выше пока тяжеловато. Лидеры немного оторвались. Следующая игра будет очень тяжелой. Завтра у нас эйфория и восстановление, а потом будем думать о "Тереке".