Игорь Шалимов: "Спросим игроков - боятся ли они "Зенит" или нет"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 11-го тура отметил, что у краснодарцев плохо ходил мяч. По его словам, главная задача команды - решить проблему с пропущенными мячами со стандартных положений.

- Первый тайм получился плохим в плане позиционных атак, - подчеркнул Шалимов. - Опять мяч ходил медленно, мы таким образом и доставляли его в линию атаки. Понятно, что "Зенит" грамотно перекрывает все коридоры. В первом тайме мы много теряли мячей на чужой половине и не всегда у нас получалось накрыть, сфолить, чтобы не дать начаться контратаке. У нас в первом тайме было много контратак, мы потратили много сил, чтобы возвращаться назад на 50-60 метров. И опять гол со стандарта получили. В ту зону отправили больше игроков, но опять ничего не получилось, как и в игре с "Уралом". Нам нужно это исправить. В прошлом сезоне было похоже, мы пропускали с контатак или со стандартов. Мы подправили стандарты и начали пропускать меньше. Если мы это уберем, то станем сильнее, а так, считаю, нельзя давать фору в голах "Зениту", надо играть на ноль. Когда ты пропускаешь 1 или 2 гола с такой командой, тогда практически все понятно. Мы какие-то моменты имели, но считаю результат закономерен.



- У "Краснодара" было большое количество потерь в центре поля. Почему? Напуганы?



- Спросим игроков - боятся ли они "Зенит" или нет. Если боятся, то будем об этом знать и что-то делать дальше. Если нет, то вопрос в другом. Если боимся, то словами этому не поможем, если выходим растерянными.



- Стандарты и медленно ходит мяч - вы назвали эти проблемы. Когда они решатся?



- В прошлом сезоне проблему стандартов решили, в этом сезоне медленно ходит мяч. Мы создаем моменты, забиваем немало, могли забивать намного больше. Нам не надо отходить от этого, в тренировках это все надо убыстрять. Знаем, что делать. Понятно, что когда играешь в такую игру, и 10 игроков стоит на 1/4 половине. Но матч с "Зенитом" был другим, игра была более открытой. Лидеры с 3-4-мя командами отличаются, а с остальными мы будем продолжать играть так же, чтобы забивать, не терять очки с ними. (Екатерина ПОТАПОВА)

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