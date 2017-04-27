Игорь Шалимов: "Справились и с искусственным газоном, и с "Амкаром"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Амкаром" (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что в концовке турнира команды выше классом стабильно обыгрывают соперников. Также специалист отметил, что его подопечным удалось справиться с искусственным газоном в Перми.

– Действительно ли мы были сильнее? На табло надо смотреть, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Шалимова. – В концовке чемпионата это главный показатель, игры бывают чуть лучше, иногда чуть лучше. В конце те, у кого выше класс – побеждают. Более менее справились и с искусственным газоном, и с "Амкаром". Игра, наверное, на этом этапе у нас есть, надо набирать очки.

"СЭ" вел трансляцию матча "Амкар" – "Краснодар"