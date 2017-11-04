Игорь Шалимов: "Спартак" может быть сильнее "Краснодара", но игра покажет"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов во флеш-интервью после победы в матче 16-го тура чемпионата России против "Тосно" (3:1) отметил, что краснодарцам было сложно играть против соперника из-за длинных передач. По его словам, после пропущенного гола "быки" взяли мяч под контроль, трижды забили.

- Что произошло с "Краснодаром" в начале встречи?

- "Тосно" играет за счет длинных передач, у них есть два высоких форварда, которые цепляются за мяч. Против них сложно играть. Кроме того, с правого фланга часто в центр смещался Мирзов, который потом бил по воротам. Это было опасно.

Затем мы взяли мяч под контроль. Играли по счету, не форсировали игру. Хотя во втором тайме у них был опасный момент. Мы пытались атаковать одинаково: и правым, и левым флангом.

- За счет чего переломили игру?

- Мы меньше ошибались, играли вперед. Игру ломают потери мяча, которые мы пытались исключить.

- После паузы у "Краснодара" игра со "Спартаком". Вы сказали, что четыре клуба могут быть сильнее краснодарцев. "Спартак" - один из них?

- Да, одна из них. Но игра покажет. На каких-то позициях они сильнее, на каких-то сильнее мы.