Игорь Шалимов: "Снег облегчил игру "Динамо", и усложнил "Краснодару"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 22-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) отметил, что не удовлетворен результатом встречи. Специалист также добавил, что непростые погодные условия усложнили игру для его команды, и упростили для соперника.

- Получилась тяжелая игра, как мы и ожидали, – сказал Шалимов. – Надеялись, что поле будет получше, для нас это важно. К сожалению, снег облегчил игру "Динамо" и усложнил нам. Поляна была не для такого матча. Но сыграли неплохо, владели мячом. Плохо, что в первом тайме не было практически ни одного удара. Удалось не пропустить быстрые атаки, не дали ничего создать.

Во втором тайме соперник "подсел". Мы же продолжали играть в таком же ритме. Ну и момент Вандерсона – мы должны такое реализовывать, если хотим удачно закончить сезон. Результатом мы неудовлетворены. (Павел ГУРЕВИЧ)