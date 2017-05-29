Игорь Шалимов: "Смотрю комментарии – меня не сильно любят"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" отметил, что ему неприятно читать критику в свой адрес. По словам наставника, это связано не только с игрой команды.

– В конце сезона появились сообщения, что вас может заменить Андрей Тихонов. Было и много критики – как реагировали?

– Могу понять, откуда она появляется – это не только футбольная составляющая. Иногда смотрю комментарии, соцсети – меня не сильно любят. Это не только отношение к игре, есть и другие причины. Очень сильные чувства – зависть, ненависть… Может быть, вспоминают прошлое и то "письмо 14".

– Неприятно?

– Да. В лицо же никто гадость не скажет, потому что можно и по башке получить. А интернет выполняет роль эмоционального выплеска, там можно что угодно написать – клоун, физрук… Пишут обо всех, но все равно это задевает. Задевает критика и Сергея Николаевича (Галицкого. – Прим. "СЭ"). Человек он успешный, руководит большой компанией. Понятно, что руководство все читает, было неспокойно. Но я знаю свой уровень. Есть определенный опыт и вера в себя. Если переодеть нашу команду в другие майки, "Краснодар" будет узнаваем. Играем в свой футбол и, конечно, он должен быть результативным. (Сергей ЕГОРОВ)