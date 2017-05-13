Игорь Шалимов: "Смолов? Я не буду говорить о тех, кого не было на поле"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после ничьей с "Уралом" (1:1) в матче 28-го тура чемпионата России (1:1) отметил, что он доволен результатом, учитывая, как складывалась игра. "Краснодар" сравнял счет на второй добавленной минуте.

– Результатом я доволен, учитывая, что мы забили в самой концовке, – сказал Шалимов в во флэш-интервью в эфире телеканала "Наш футбол". – Вторым таймом я тоже доволен. Но у "Краснодара" было много ошибок простых, а соперник был злее и более сконцентрирован. Смолов? Я не буду говорить о тех, кого не было на поле. У Смолова четыре карточки и дисквалификация.

"СЭ" вел трансляцию матча "Урал" – "Краснодар"