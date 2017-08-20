Игорь Шалимов: "Смолов выйдет на замену в матче против "Ростова"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что команда на протяжении долгого времени играет в режиме двух матчей в неделю. Специалист отметил, что нападающий Федор Смолов продолжает набирать форму.

- Два матча в неделю? "Краснодар" давно играет в таком режиме, - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы так играли и в прошлом году, играем в этом. Это не будет проблемой для нас.

Сломов? Он набирает форму. Сегодня он выйдет, скорее всего, на замену.

Трансляция матча "Ростов" - "Краснодар"