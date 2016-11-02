Игорь Шалимов: "Смолов полетит в Гельзенкирхен, но скорее выйдет на замену в матче с "Оренбургом"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" подчеркнул, что нападающий команды Федор Смолов уже работает с командой. При этом, по словам Шалимова, форвард, отправившийся с командой в Гельзенкирхен на матч группового турнира против "Шальке", скорее всего, появится на поле во встрече с "Оренбургом" в рамках 13-го тура РФПЛ.

- Смолов вернулся в общую группу. Федор сможет сыграть до паузы на игры сборных?

– Он работает с командой, летит в Гельзенкирхен. Но более реален сценарий, при котором Смолов сможет выйти на замену во встрече с "Оренбургом" в следующем туре.

– Потеря Смолова доставила серьезные трудности?

– Мы играем в одного форварда. Основной – Смолов, но есть Ари, Окриашвили, Лаборде. К нападающему предъявляются определенные требования, которые Федор выполняет лучше всех. Конечно, это потеря. Но подчеркну, что потерей, но не катастрофой, является травма любого футболиста. Как любого мы должны быть готовы заменить.

– С другой стороны, за четыре тура, пока отсутствовал Смолов, "Краснодар" забил только 2 гола. Правда, ни одного не пропустив, набрал 8 очков.

– Наш тренерский штаб старается как можно четче объяснить, что нужно делать в обороне. Мы прибавили в мелочах. Защитники и вратарь чувствуют себя увереннее, моментов у ворот создается меньше. То есть команда стала намного агрессивнее обороняться. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Шалимова - в ближайшее время в "СЭ"