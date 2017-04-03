Игорь Шалимов: "Смолов пока не в идеальной форме"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после ничьей в матче 21-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0) заявил, что нападающий Федор Смолов пока не набрал оптимальные кондиции. Форвард вернулся на поле после травмы.

– Многие играют против "Ростова", зеркально повторяя его схему в три центральных защитника. Не было соблазна так сыграть?

– Мы играем по одной схеме. Может, будем что-то менять когда освоим эту, когда с ней не будет сложностей. У нас нет проблем играть против пяти защитников – мы расставляемся так, как нам нужно, и играем от себя. Может, и будем пробовать что-то другое, но в ближайшее время этот вопрос не стоит.

– Смолов сегодня имел один момент, а в остальном был незаметен. Это следствие травмы?

– Игровой тонус надо набрать через матчи – конечно, он пока не в идеальной форме. Ну и плюс оборона у "Ростова" сильная. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)