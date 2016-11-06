Игорь Шалимов: "Смолов не готов, с "Шальке" сидел в запасе, чтобы поддержать ребят"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после игры 13-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (3:3) заявил, что его команда весь второй тайм владела преимуществом, но так и не смогла его превратить в голы, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он сообщил, что нападающий Федор Смолов еще не готов играть.

– На куски разделилась игра, – отметил Шалимов. – Первые 10 минут – полное преимущество, потом что-то непонятное произошло, мы за короткое время пропустили 3 гола. Мы перестали контролировать мяч, была растерянность в действиях игроков. Пока не могу объяснить, с чем это связано. Все матчи мы доводили до победы, когда забивали первыми. Потом еще удаление. Так нельзя себя вести. Не знаю, было ли там удаление или нет, но повод дали, судья принял такое решения. Было тяжело. Но во втором тайме мы владели инициативой. Свои моменты создавал "Оренбург", у него тоже были шансы забить.

По поводу своей команды могу сказать, что я очень недоволен потерей мяча, вместо того, чтобы заставить "Оренбург" его отбирать, мы начали его отдавать, делать непонятные штрафные. Ком дурацких ошибок. Недоволен, когда мы остались в равных составах, но не дожали соперника. Надо было свои моменты завершать. Вместо этого – зачем-то удары с 30 метров по воробьям, решения странные, подачи непонятные. Игра была равной, к большому сожалению. Это все нас очень сильно расстроило.



– Что с Крицюком? Почему Смолов отсутствует? И что с Налду?



– У Налду травма. Смолов не готов. В Германии он просто сел на лавку, поддержать ребят. У Петрова растяжение. Крицюк почувствовал недомогание.



– Какие сроки по Налду?



– Там ничего страшного, просто не стали рисковать.