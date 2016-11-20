Игорь Шалимов: "Смолов хорошо вышел в матче с "Уралом"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Уралом" (3:0) в домашнем матче 14-го тура чемпионата России подчеркнул, что в первом тайме его команде немного не хватило качества в атаке. Также Шалимов отметил, что остался доволен игрой Федора Смолова, который вышел на поле впервые с конца сентября, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– В первом тайме команда упорно атаковала через центр, минуя фланги. Была такая установка или это спонтанные решения игроков?



– Мы играем и через фланги, и через центр. Справа больше атак получается обычно, потому что у нас правоногие защитники. Но установки такой не было. Мы стараемся быстро менять направление атак, играть вперед. Мы наигрываем эти взаимодействия. Если команда играла через центр, значит, игроки видели такое продолжение. Если теряли мяч в середине, старались вернуть его.



– Оцените игру Смолова. Сможет ли он выйти в следующем матче в стартовом составе?



– Будем смотреть. С "Уралом" вышел он хорошо. Где-то играл, может, не как центрфорвард, садился ниже. Но он давно не играл, хотел подержать мяч. Самое главное, он вернулся и забил.



– Почему в стартовом составе вышел не Ахмедов, а Быстров? Одил после выхода на поле заметно усилил игру.



– Быстров – россиянин. Лимит на легионеров необходимо учитывать.



– Насколько вы довольны первым таймом? И чего не хватило линии атаки для завершения моментов?



– Качества. Мы много ошибались в тех моментах, когда надо было быстро играть в штрафной. Но игра длится 90 минут, и если мы будем все это время продолжать играть в своем стиле, сопернику против нас будет тяжело действовать. Мы будем учитывать все эти ошибки, анализировать их. Надеемся, что такое не повторится.