Игорь Шалимов: "Слова Тарханова? "Краснодар" уважительно относится к судьям"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 4-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что тяжело играть против коллективов, исповедующих контратакующий футбол. Специалист подчеркнул, что в каких-то моментах его подопечных не хватает уверенности, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Как складывалась игра – мы пропустили первый гол со стандарта, – сказал Шалимов. – Игроки не заняли правильные позиции – кто-то добежал, кто-то нет. Видимо, давно нам так не забивали. Но, стоит сказать, что против таких команд, как "Урал" трудно играть. Конечно, если пропускаешь гол, будет тяжело. Опасных моментов как таковых мы не создали, но удары были. Попади – будет гол. Но надо из таких ситуаций и дистанций забивать. У нас были опасные ситуации. Но тяжело – они вылетают в контратаки. Не помню, было ли что-то опасное у наших ворот, но сложно глушить эти быстрые атаки. Мы очень много проводим время на чужой половине поля. Но мы не будем отходить от нашего футбола. Будем с этим сопротивление сталкиваться, будем мучиться и дальше, а получать удовольствие от игры начнем, когда будем забивать первыми – первый, второй гол.



– Большинство атак "Краснодар" заканчивал со средних дистанций. Что скажете?



– Это логичное завершение. Мы требуем, чтобы каждая атака завершалась ударом, не потерей мяча. В противном случае мы получаем контратаки. Без ударов и голов выигрывать невозможно. Нам становится тяжело, когда мяч доходит на фланг. Нам приходится искать варианты ударов по центру.



– Есть впечатление, что защита "Краснодара" настроена на позиционную борьбу. Но попадает под прессинг и зависает. Почему?



– Я немножко не понял. Если на нашей половине начинают поддавливать, то видно, что у нас плохо налажено то, чтобы мы низом переходили на чужую половину поля. А мы отдаем Синицыну, он выбивает вперед и атака рушится. Наверное, где-то перестраховываемся. Может, нет какой-то уверенности, боимся ошибиться на своей половине поля.



– Тарханов сказал, что судья с пенальти ошибся. Как прокомментируете его работу?



– Мы к судьям уважительно относимся.

Трансляция матча "Краснодар" – "Урал" //

Александр Тарханов: "Судья испортил игру! Просто безобразие!"