Игорь Шалимов: "Шатов придал "Краснодару" уверенности"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Ростовом" (3:1) в матче 21-го тура премьер-лиги отметил роль полузащитника Олега Шатова в команде, передает спецкорр "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА из Краснодара. Напомним, что хавбек перешел из "Зенита" на правах аренды до конца текущего сезона с правом дальнейшего выкупа



– Игра тяжелая была, "Ростов" позиционно оборонялся, выглядел организованно, – сказал Шалимов. – У нас было много позиционных атак, получилось создавать моменты. Первый тайм был неплохой, потому что мы отобрали много мячей при потере. Мы тормозили атаки "Ростова", что для нас очень важно. Стандартов было много – угловых. штрафных. Мы знали, что "Ростов" делает при угловых, потому проблем у нас не было. Пропустили с пенальти. Во втором тайме достаточно быстро забили, провели много времени в позиционной обороне. В позиционной атаке мало кто умеет играть остро, но мы имели возможность выходить в быстрее атаки. Ребята справились.



– Команда была раскрепощенной. Что сделали на сборе в этом плане?



– В этом плане нам Шатов добавил нам уверенности – как он разворачивается, играет. Не теряет мячи, это хорошее для нас приобретение, хорошо вписался. Усилил нашу игру. Хотя он ничего не делает особенного.

- Будет ли позиция Шатова отличаться от той, которая была в "Зените"?

- В "Зените" он давно не играл. Но он будет в центральном треугольнике играть, и на месте десятки.



– Когда ожидается возвращение Страндберга?



– Он очень много пропустил. Может, до конца сезона не выйдет.