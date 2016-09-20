Игорь Шалимов: "С уважением отношусь с Кононову"

И. о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов высказал мнение, что бывший наставник команды Олег Кононов добился неплохих результатов с "быками". Специалист рассказал, что не общался со своим предшественником после его отставки.

– Интервью Дмитрия Аленичева "СЭ" сделало популярным вопрос о том, чья же команда после отставки главного тренера – еще прошлого специалиста или уже пришедшего ему на смену. Чья команда "Краснодар" – уже ваша или еще Олега Кононова?

– Вопрос некорректный, отвечать на него не стану. Потому что с уважением отношусь к Кононову, который проработал в клубе три года и добился неплохих результатов. В то же время могу сказать следующее: если руководство приняло решение о смене тренера, значит, что-то было не так, что-то не устраивало. Соответственно, эти перемены предстоит провести мне.

– Какие именно?

– Это наша внутренняя кухня.

– Является ли то, что вы планируете поменять, капитальным ремонтом? Или процесс более скромный?

– На мой взгляд, команда, которая претендует на место в Лиге чемпионов, должна уметь делать все. Стиль "Краснодара" подразумевает атакующий футбол: быстрый, за счет коротких и средних передач. Игра должна быть результативной. Но при этом команда не должна быть ограниченной, она должна уметь, при отборе мяча, быстро выходить в контратаку и завершать ее либо быстро выходить на чужую половину и переходить в позиционную атаку. Это обязательные требования, и если всего этого делать команда не умеет, она ограничена. Такая команда, вне зависимости от стиля, не выйдет на уровень победителя национального чемпионата. Мы должны уметь обороняться, уметь переходить на чужую половину и уметь завершать момент.

– Вы общались с Кононовым после его ухода?

– Олег Георгиевич приехал на базу, его поблагодарили за работу, генеральный директор сказал хорошие слова. Тренер пожал всем руку и уехал. Больше мы не общались.

– Вам поставили новые задачи в связи с переменами?

– Если руководство приняло решение о смене тренера, соответственно клуб что-то не устраивало и что-то нужно поменять. Попытаюсь сделать. Что касается сроков и задач, мне никто не говорил об этом. Я просто работаю. (Сергей ЕГОРОВ)