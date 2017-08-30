Игорь Шалимов: "С ротацией у "Краснодара" не сложилось, а основа устала"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" отметил, что команда хорошо начала сезон, одержав две победы в двух первых турах чемпионата России. По его словам, чтобы держать такой темп, "быкам" не хватило состава.

– Как оцените старт сезона в целом?

– Убедился в том, что очень важно иметь возможность проводить полноценные тренировки – мы хорошо готовились на сборах и здорово начали, обыграв "Рубин" и "Тосно". Делали то, что наработали. В режиме матчей через два дня на третий или через три на четвертый нормальные занятия невозможны – это только теория и восстановительные мероприятия. Мы жили так осенью и весной в прошлом сезоне, и в плане результата все было нормально, несмотря на проводимую ротацию.

– В чем отличие от теперешней ситуации?

– Сейчас состав тоже меняли, но те, кто играл меньше, выглядели хуже выходивших на поле регулярно. С ротацией не сложилось, а основа устала. (Сергей ЕГОРОВ)

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