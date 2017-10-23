Игорь Шалимов: "С "Локомотивом" будем бороться за три очка"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что команда подошла к игре в хорошем физическом состоянии. Он также добавил, что ждет серьезную борьбу за три очка.

– Мы шесть дней тренировались. Потренировались хорошо, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Подходим к игре в хорошем физическом состоянии. То, что "Локомотив" последний матч провел в четверг, должно заботить их, а не нас. Если мы об этом будем думать, это плохо на нас скажется. Готовимся к серьезной игре.

Будет ли "Краснодар" играть так же агрессивно, как вчера ЦСКА в матче против "Зенита"? Мы всегда готовимся играть агрессивно, что касается отбора мяча. Вчера не было сверхбоевой игры. Сегодня будет борьба за три очка.

Да, есть изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против ЦСКА. Но все футболисты играют на своих позициях. Наша обойма состоит таким образом, что есть два игрока на одну позицию.

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар"