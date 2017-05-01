Игорь Шалимов: "С "Анжи" будет тяжело"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов перед матчем 26-го тура чемпионата России против "Анжи" заявил, что соперник хорошо проводит гостевые встречи и его подопечным придется не просто. Также специалист отметил, что все игроки "Краснодара" восстановились и готовы к игре.

– Я думаю, что не только "Краснодару" сложно вскрывать оборону насыщенную, но и многим другим командам, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол". – С "Анжи" будет тяжело. Выездные матчи они проводят лучше: "Спартаку" достойно проиграли, с "Зенитом" хорошо сыграли. Команда мобильная, прессингует, не скажут, что очень хорошо, но на протяжении долгого времени. Физически готовы они очень хорошо. Мы акцент сделаем на свою игру. Всегда готовимся без выходных. Считаю, что все восстановились, команда готова.

Напомним, что матч "Краснодар" – "Анжи" состоится сегодня, 1 мая, начало – в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча