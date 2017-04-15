19:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Шалимов: "Рубин" - мастеровитая команда"

0
0
0
0

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил силу соперника. По словам наставника, вся борьба за еврокубковую зону еще впереди.

– Команда у соперника очень хорошая, – отметил Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Наши игроки знают, на кого обратить внимание. Команда собрана из мастеровитых игроков высокого уровня. "Рубин" вполне может побороться за еврокубковую зону. Выиграешь две игры – и ты в зоне. Борьба будет до конца чемпионата.

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...