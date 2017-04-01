Игорь Шалимов: "Ростов" очень организован в обороне"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Ростова" заявил, что сборники вернулись в разном состоянии из своих национальных команд. Он добавил, что игроки уже находятся практически в одинаковой форме, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Все игроки хорошо восстановились после возвращения из сборной, – отметил Шалимов. – Травм нет, за исключением серьезно травмированного Окриашвили. Все готовы.

– Что скажете о предстоящем матче с "Ростовом"?

– Эта команда известна. Первая команда, которая начала играть по нынешней схеме. Очень организована в обороне – то, что "Ростов" показывал и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Про "Ростов" знаем неплохо уже и готовимся к игре, которая все покажет.

– Перерыв пошел на пользу?

– Нам, наверно, пошел на пользу, потому что в последних трех матчах мы сыграли в тяжелом графике. Теперь наш режим – это одна игра в неделю, поэтому перерыв был полезен. Дальше посмотрим, как все пойдет. Может, окажется, что пауза нам не нужна была (улыбается).