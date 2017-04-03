Игорь Шалимов: "Результатом доволен, "Краснодар" мог и проиграть"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов остался доволен игрой команды в матче 21-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). По словам специалиста, шансы на победу были у обеих команд.

- Выезд тяжелый, команда квалифицированная, держит борьбу, - сказал Шалимов в эфире канала "Наш футбол". - У нас были моменты, надо было их использовать. В любой игре есть моменты положительные, есть отрицательные.

- Смолов провел все 90 минут после травмы. Почему Вандерсон в конце не вышел, например?

- Мы не хотели ничего менять, только убирали тех, кто "подсел". Например, Мамаев в концовке.

- В целом, как складывалась игра, вы довольны результатом?

- В целом да, ведь мы могли и проиграть. Единственное, обидно, что в начале игры у нас первых были моменты.