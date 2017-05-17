Игорь Шалимов: "Результат "Ростова" узнали только после игры"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Зенита" (0:1) в матче 29-го тура чемпионата России заявил, что его команда играла быстрее во втором тайме, однако не удалось забить. Также специалист отметил, что он не давал дополнительных наставлений команде в связи с травмой Андрея Лунева.

– Ведя в счете, "Зенит" уже не так агрессивно играл, как в первом тайме, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Шалимова. – Где-то мы стали играть быстрее, были моменты, но не забили. С "Оренбургом" тоже не забили? Это разные команды, я бы их не стал сравнивать.

Травма Лунева? Мы призываем всегда бить по воротам, стараемся выходить на ударные позиции. Результат "Ростова" узнали только после игры.

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"