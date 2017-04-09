Игорь Шалимов: "Результат матча с ЦСКА закономерен"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1) подчеркнул, что в первой половине встречи команда допускала ошибки. При этом специалист выразил уверенность в том, что результат матча является закономерным.

- В первом тайме не справлялись в обороне, теряли игроков ЦСКА. После перерыва выровняли игру, создавали моменты, - сказал Шалимов в интервью телеканалу "Наш футбол". - Если говорить об игре в целом, то матч был равным, а результат закономерен.

Причина ошибок? Было тяжело играть, потому что крайние дальние защитники армейцев подключались к атакам, шли вперед. Мы не справлялись с этим. Эмоциональная речь в перерыве? У "Краснодара" такого не бывает. Просто подсказали, что нужно поправить.

Гол всегда дает позитивные эмоции и кураж хорошим командам. Плохие могут сесть в оборону и получить в свои ворота. "Краснодар" - хорошая команда. Может быть можно было избежать пропущенного мяча, но…

С игры мы не забили, но мы создавали голевые моменты. Нереализация в большей степени касается предыдущих матчей. Но у нас есть проблемы перед штрафной площадью.