Игорь Шалимов: "Разговоры по Смолову идут, но я надеюсь, что он останется"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Динамо" (2:0) в матче 8-го тура премьер-лиги выразил надежду, что нападающий Федор Смолов останется в команде, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Он также добавил, что в клубе не планируются новые приобретения.

По информации "СЭ", до закрытия трансферного окна весьма вероятен обмен нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в "Краснодар" на Смолова.

– Впервые вы использовали Шишкина в роли правого защитника. Почему? – вопрос Шалимову.



– Он в хорошем состоянии, и между ним и Янбаевым выбрали его, а Петров был свежее Рамиреса.



– Почему Игнатьева не было в заявке в последних двух матчах?



– Это связано с тем, что Смолов восстановился, Лаборде. Есть Иван, есть Классон. Игнатьев проявил себя хорошо, но ему, как любому молодому игроку, не хватает стабильности. Рассчитывать на него долго.... Надо, чтобы играл за молодежку, тренировался, а не на лавке сидел.



– Это был не последний матч Смолова? Говорят, он может покинуть клуб...



– Идут разговоры. Но я ничего не слышал, надеюсь, он останется.



– Видели ли вы акции в соцсетях, посвященные вам? В частности "Шалимов, уходи"...



– Акции я видел, просто надо было написать про эту игру, что мы поменяли тактику по ходу игры, задавили защитников "Црвены Звезды" и так далее. Можно было написать так, а можно по-другому. Но люди, наверное, получают удовольствие от негатива больше, чем от позитива.



– Нет ли у вас планов пойти по пути "Спартака" прошлого сезона?



– Мы ушли не так красиво, как "Спартак", он более красиво ушел. (Улыбается) Но мы так не думаем, пока расстроены вылетом. Дальше подумаем.



– Новые приобретения планируются?



– Я не в курсе, думаю, приобретений не будет.

Трансляция матча "Краснодар" - "Динамо"