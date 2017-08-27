Игорь Шалимов: "Рад, что выиграли. Спокойно уходим на перерыв"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Динамо" (2:0) в матче 8-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команде не хватало свежести после большого количества проведенных игр в премьер-лиге и Лиге Европы. Он также добавил, что благодаря победе "быки" спокойно уходят на перерыв.

Отметим, что 9-й тур стартует 10 сентября, "Краснодар" на выезде сыграет с "Уфой".

– Мы контролировали игру, создали достаточно моментов, – сказал во флеш-интервью после матча Шалимов. – У нас домашние игры почти со всеми соперниками очень похожи. До конца держали контроль над мячом и игрой. Но опять допустили достаточно много ошибок в простых ситуациях.

Мы никогда не говорили, что мы устали. Но сейчас можно сказать, что так и есть. Конечно, свежести нам не хватало. Порадовало сегодня ротация, которую мы сделали. Сыграли все хорошо – и те, кто отыграл 90 минут, и те, кто вышел на замену. Все на хорошем уровне. Рад, что выиграли. Спокойно уходим на перерыв.

Трансляция матча "Краснодар" - "Динамо"